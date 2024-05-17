بالرمز الهاتفي.. مانشستر سيتي يكشف عن قميصه في الموسم الجديد

المصدر: وكالات

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كشف نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، عن قميصه الجديد لموسم 2024 /2025.

ويتميز قميص مانشستر باللون الأزرق السماوي ويحمل من الداخل رقم "0161” إشارة إلى جذور النادي في مدينة مانشستر.

وكتب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "هذا الرقم ليس مجرد رمز هاتفي، ستراه مكتوبًا على أعمدة الإنارة، ومطبوعًا على القمصان أو حتى يستخدمه الأشخاص على شكل وشم، إنها مفاهيم لما يعنيه أن تكون من مانشستر، إحساس بالموقع، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم".

وتابع: "صمم القميص المستنسخ للمشجعين ليماثل مظهر القميص الذي يرتديه اللاعبون خلال المباريات، مع تقنية خاصة للتحكم في العرق تم تصميمها للحفاظ على جفاف وراحة الجماهير في المدرجات، حتى في أكثر أيام المباريات توترًا".

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