«فيفا» يدرس مقترح إقامة مباريات الدوريات المحلية خارج البلاد

المصدر: وكالات

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يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السماح للدوريات المحلية بإقامة مبارياتها في الخارج، ما يفتح الباب أمام بطولتي إنجلترا وإسبانيا على سبيل المثال بخوض مباريات في الولايات المتحدة، الشرق الأوسط أو آسيا.

ووافق الاتحاد الدولي على تشكيل فريق عمل قوّي بين 10 و15 شخصاً لدراسة الفكرة وتقديم توصيات، ولطالما طرح الدوريان الإنجليزي والإسباني اللذان يملكان قاعدة شعبية عالمية، فكرة إقامة مباريات في الخارج.

وسيجمع فريق العمل الجديد لفيفا معلومات إضافية ويقدّم توصيات للمجلس فيما يتعلّق بتعديلات محتملة على لوائح الفيفا المرتبطة بالمباريات الدولية، حسب ما ذكر بيان المنظّمة الدولية.

وقال المجلس، وهو هيئة اتخاذ القرارات في الفيفا، إن الفريق سيدرس عشرة جوانب لاستضافة المباريات في الخارج، تتضمّن التأثير على الجماهير، توازن المنافسة، وما إذا كانت المباريات لمرّة واحدة أم مناسبة متكرّرة، بالإضافة إلى التأثير على كرة القدم.

وتخوض أبرز الأندية الأوروبية مباريات ودية بانتظام حول العالم، على غرار مواجهة توتنهام ونيوكاسل في ملبورن الأسترالية الأربعاء المقبل، بعد ثلاثة أيام فقط على ختام موسم الدوري الإنجليزي.

وأقيمت في السنوات الأخيرة مباريات رسمية لكن في مسابقات ثانوية، على غرار الكأسين السوبر الإسبانية والإيطالية، في المملكة العربية السعودية، فيما تقام كأس الأبطال الفرنسية بانتظام في الخارج، لكن البطولات المحلية لا تزال راضخة للوائح فيفا.

وتحرص شبكات النقل الأمريكية على وجه الخصوص على الاستفادة من شعبية الدوري الإنجليزي، من خلال استضافة مبارياته الرسمية.

من جهتها، قالت رابطة الدوري الإسباني (ليجا) إنها تنوي إقامة مباريات في أمريكا الشمالية بداية من 2025، وحتى الآن، لا تزال مواجهات ملتهبة، على غرار ريال مدريد- برشلونة، أو مانشستر سيتي-أرسنال، مستبعدة في الخارج، طبقًا للوائح فيفا التي تنصّ على وجوب إقامتها في بلد البطولة المعنية.

في عام 2008، أسقطت خططٌ حيال إقامة مباريات في الدوري الإنجليزي خارج البلاد، بعد معارضة من مجموعات المشجّعين، فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، لكن طعناً قانونياً في الولايات المتحدة الشهر الماضي دفع فيفا إلى إعادة النظر في اعتراضه.

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