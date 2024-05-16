أليجري متهم بالاعتداء على صحفي بعد التتويج بكأس إيطاليا

المصدر: وكالات

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أثار الصحفي جويدو فاسياجو من صحيفة توتو سبورت الإيطالية اتهاماتٍ ضد مدرب يوفنتوس، ماسيماليانو أليجري، بتوجيه تهديدات بالعنف له بعد فوز الفريق بلقب كأس إيطاليا.

وفاز يوفنتوس باللقب بعد فوزه على أتالانتا بهدفٍ دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب "أولمبيكو" أمس الأربعاء.

وفي تصريحات لشبكة "فوتبول إيطاليا"، أدعى الصحفي أن أليجري هدده قائلاً: "أيها المحرر، اكتب الحقيقة في صحيفتك، وليس ما تقوله لك الأندية". وأفاد فاسياجو بأن المدرب دفعه ووضع إصبعه تحت أنفه مع تهديده بالعنف.

من جانبه، حقق ماسيماليانو أليجري رقماً تاريخياً بعد قيادته لفريق يوفنتوس للتتويج بلقب كأس إيطاليا للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي، وهو إنجازٌ فريدٌ من نوعه في تاريخ البطولة. وأصبح أليجري أول مدرب في التاريخ يفوز بالكأس خمس مرات، متفوقاً على الرقم السابق الذي كان بأربعة ألقاب.

وشهدت المباراة طرد أليجري من قِبل حكم اللقاء بعد اعتراضه على بعض القرارات، وهو ما لم يمنعه من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

يذكر أن كأس إيطاليا في نسختها الحالية تُعد البطولة رقم 76، وفاز بها 16 فريقاً، ويعتبر يوفنتوس الأكثر تتويجاً بلقب البطولة برصيد 15 لقباً، مما يؤكد تفوقه في تاريخ هذه البطولة الكبيرة.

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