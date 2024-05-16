أزمة في موعد تقديم مبابي لاعبًا في ريال مدريد والحل بيد فرنسا

المصدر: البيان

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ستكون هناك صعوبة لإيجاد موعد تقديم الفرنسي كيليان مبابي، لاعبًا جديدًا في صفوف ريال مدريد، بعدما أعلن مؤخرًا رحيله عن ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند، في الأول من يونيو المقبل، ومن ثم ستنطلق بطولة كأس أمم أوروبا يوم 14 من الشهر نفسه، ما يجعل من الصعب إيجاد موعدًا لتقديم مبابي مع الريال قبل السفر إلى فرنسا رفقة منتخب بلاده لخوض منافسات البطولة.

ورغم أن مبابي سيلعب آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا 25 مايو الجاري، أي قبل أسبوع من نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أنه خلال ذلك الأسبوع من الصعب أن يتم الإعلان عن الصفقة من طرف ريال مدريد، نظرًا لتركيز الجميع على اللقاء الأهم بالموسم.

وأوضحت الصحيفة أنه بداية من 3 يونيو المقبل سيكون أمر تقديم مبابي مستحيل، لأن اللاعب سيكون وقتها متواجدًا في معسكر منتخب بلاده فرنسا، لاسيما أن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنص على أنه بالنسبة لبطولة كأس أمم أوروبا، يجب أن تصل الفرق المشاركة إلى المعسكر الأساسي لفريقهم المختار قبل 5 أيام على الأقل من أول مباراة جماعية لهم.

ونوهت الصحيفة إلى أن هناك طريقة واحدة فقط تمكن مبابي من الظهور مع فريقه الجديد قبل انطلاق يورو 2024، باتفاق اللاعب أو النادي مع الاتحاد الفرنسي على تأجيل استدعائه بعض الوقت، وفي هذه الحالة فقط سيرتدي مبابي قميص ريال مدريد في الأيام الأولى من شهر يونيو المقبل ويتم تقديمه للجماهير، وسيتعين على الميرنغي تقديم مبابي بعد 48 أو 72 ساعة من نهائي دوري أبطال أوروبا، مهما كانت النتيجة، أو إذا تم إقصاء منتخب فرنسا من بطولة اليورو.

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