أول رد من رابطة الدوري الإنجليزي على اقتراح إلغاء تقنية الفيديو

المصدر: البيان

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ردت رابطة الدوري الإنجليزي على اقتراح إلغاء تقنية الفيديو بالبريميرليغ، بداية من الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية، قالت إنه من المقرر أن تجري أندية الدوري الإنجليزي تصويتًا في اجتماعها السنوي، الذي ينعقد 6 يونيو المقبل، على اقتراح قدمه نادي وولفرهامبتون بإلغاء تقنية الفيديو المساعد، اعتبارًا من بداية الموسم المقبل.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإنجليزي، في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس": "الرابطة ستسهل إجراء مناقشات الاقتراح مع الأندية العشرين في الاجتماع السنوي".

وأضاف: "يحق للأندية تقديم مقترحات، ونحن ندرك المخاوف والقضايا المتعلقة باستخدام تقنية الفيديو".

وأتم: "رغم ذلك تدعم الرابطة بشكل كامل استخدام تقنية الفيديو، وتظل ملتزمة جنبًا إلى جنب مع لجنة الحكام بإجراء تحسينات مستمرة على النظام لصالح اللعبة والمشجعين".

وبدأ استخدام تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي عام 2019، من أجل المساعدة على تحسين عملية صنع القرار، ولكن التقنية تسببت أيضًا في إثارة جدل مستمر.

وشهد موسم 2024/2023 العديد من الأحداث المثيرة للجدل، مما أدى إلى زيادة الانتقادات الموجهة "للفار"، ودفع بعض الفرق والمشجعين إلى التشكيك في نزاهة المنافسة.

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