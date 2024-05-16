تمنى تنصيبه ملكًا على العرش الذهبي.. تصريح رسمي يصدم ليفاندوفسكي

المصدر: البيان

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تلقى البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي برشلونة، صدمة بشأن حصد جائزة الكرة الذهبية، حيث يمني نفسه بالحصول عليها بأثر رجعي.

وكان ليفاندوفسكي المرشح الأول لحصد جائزة الكرة الذهبية عام 2020، بعدما قاد بايرن ميونخ للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن لسوء حظه تم إلغاء الحفل في هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وصرح ليفاندوفسكي مؤخرًا: "لقد سمعت شائعات حول منح جائزة عام 2020 بأثر رجعي".

وأضاف: "دعونا نقول إذا حصلت على جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 بعد 4 سنوات من موعدها، فلن أشعر بأي إهانة بالتأكيد، سيكون ذلك شرفًا كبيرًا وسأقبل الجائزة".

ومن ناحيته، وجه نيكولا مانيسير مدير الكرة الذهبية، صدمة للاعب البولندي، ونفى ما تردد عن منح الجائزة بأثر رجعي، قائلاً في تصريح أبرزته صحيفة "سبورت" الإسبانية: "نحن لا نفكر في منح الجائزة لليفاندوفسكي عن عام 2020، كمؤسسة لدينا لوائحنا الخاصة التي نحترمها بشدة".

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