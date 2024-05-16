مبابي يغيب عن مواجهة سان جيرمان ونيس

المصدر: باريس - أ ف ب

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يغيب النجم كيليان مبابي عن تشكيلة باريس سان جيرمان أمام نيس في مباراة مؤجلة ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب إصابة طفيفة، حسب ما كشف بطل فرنسا.

وقال النادي الباريسي إن مبابي لم يشارك في التمارين بسبب بعض «الانزعاج» في العضلة الخلفية لساقه اليسرى، ليغيب عن قائمة الفريق، وكان مبابي قد خاض مباراته الأخيرة على أرض بارك دي برانس بقميص سان جيرمان بعد تأكيد رحيله في نهاية هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفه الـ 44 في الموسم الحالي رغم سقوط فريقه أمام تولوز 1 - 3.

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