الكشف عن موعد بداية فترة الانتقالات الصيفية 2024 في البريميرليغ

المصدر: وكالات

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كشف الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا عن موعد بداية فترة الانتقالات الصيفية 2024، وكذلك موعد الانتقالات الشتوية للموسم القادم.

وستسعى الأندية المشاركة بمسابقة البريميرلغ في تدعيم صفوفها بشكل جيد استعدادا للموسم الجديد 2024/2025.

ونشر موقع الدوري الإنجليزي الرسمي بيانا رسميا أعلن من خلاله عن موعد بداية فترة الانتقالات الصيفية 2024، إذ سيتم فتح نافذة الصيف لعام 2024، في 14 يونيو مع بداية بطولة يورو 2024 المقامة بألمانيا، على أن تغلق نافذة الانتقالات الساعة 1 صباحا بتوقيت مكة المكرمة في 1 سبتمبر القادم.

كما أعلن الدوري الإنجليزي عن موعد بداية فترة الانتقالات الشتوية، إذ تفتح نافذة الشتاء في 1 يناير 2025 وتغلق الساعة 1 صباحا بتوقيت مكة المكرمة في 4 فبراير 2025.

وأشار البيان: "لضمان التنسيق مع الدوريات الكبرى في أوروبا، تم تحديد مواعيد إغلاق الميركاتو مع الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الألماني، والدوري الإيطالي، والليغا، الذين سيغلقون جميعهم نوافذهم الصيفية والشتوية في 1 سبتمبر و4 فبراير على التوالي.

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