الدوري الإنجليزي.. ملعبا "الاتحاد" و"الإمارات" يحسمان اللقب بعد مسيرة 282 يوماً

المصدر: وام

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يسدل الستار الأحد المقبل على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإقامة مباريات الجولة الـ38 والأخيرة، والتي تتضمن 8 مباريات تقام جميعهم في توقيت واحد.

وبعد 282 يوماً من المنافسات التي انطلقت جولتها الأولى في 11 أغسطس الماضي، سيحسم يوم 19 مايو الحالي على ملعبي "الاتحاد" و"الإمارات" الفريق البطل الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023 -2024.

وستحدد مباريات الجولة الأخيرة، بطل الدوري، والذي انحصرت المنافسة فيه بين فريقي مانشستر سيتي، متصدر الترتيب برصيد 88 نقطة، بعد فوزه أمس الثلاثاء على توتنهام في المباراة المؤجلة من الجولة الـ34، والمتفوق على آرسنال في المركز الثاني برصيد 86 نقطة.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق وست هام يونايتد، على ملعب "الاتحاد" في حين يستضيف آرسنال فريق إيفرتون على ملعب "الإمارات".

ويمنح فوز السيتي على وست هام اللقب الرابع على التوالي لمانشستر سيتي، بغض النظر عن نتيجة مباراة آرسنال مع إيفرتون، أما في حالة تعادل مانشستر سيتي مع وست هام، وفوز آرسنال، فسيتساوى الفريقان في عدد النقاط، ويتم اللجوء إلى فارق الأهداف الذي يتفوق فيه آرسنال حاليا بفارق هدف واحد، ثم إلى الأكثر تسجيلًا للأهداف، وأخيرا المواجهات المباشرة، أما في حالة خسارة مانشستر سيتي وفوز آرسنال فيذهب اللقب إليه مباشرة.

من جانبه عبر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن رضاه عن الفوز الذي حققه فريقه على توتنهام وتجاوزه عقبة صعبة في مسيرة الحفاظ باللقب، وقال: "كانت مباراة صعبة، وكنا نعلم ذلك، المنافس يلعب بكثير من القوة، وكان من الصعب مواجهتهم".

وقال " حصلنا على فرصة حسم اللقب بأيدينا في آخر مباراة، المباراة الأخيرة "أمام وست هام" هي الأصعب”.

وأكد أن لاعبيه لم يحتفلوا بأي شيءٍ بعد، لأنه ما زالت لديهم مهمة عليهم إنجازها.

أما ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، فعبر عن فخره بلاعبيه مهما كانت النتيجة.

وقال " يجب أن نؤدي ما علينا في مباراتنا الأخيرة أمام إيفرتون، نحاول أن نحلم مع جماهيرنا بفرصة للفوز بلقب الدوري في الجولة الأخيرة هذا الموسم".

ولن تؤثر مباريات الجولة الأخيرة على ترتيب الفرق الأربعة الأوائل المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، والتي حسمتها فرق مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول وآستون فيلا.

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