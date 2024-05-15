عرض كأس دوري أبطال أوروبا في لندن قبل موقعة ويمبلي

المصدر: وكالات

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تقرر عرض كأس دوري أبطال أوروبا، أمام الجماهير في العاصمة البريطانية لندن قبل نهائي البطولة الذي يحتضنه ملعب ويمبلي بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند يوم 1 يونيو المقبل.

وستكون الكأس "ذات الأذنين" متاحة يومي 30 و31 مايو الجاري في منطقة ريجنت ستريت، بينما ستنتقل يوم المباراة إلى ميدان ترفلجار في قلب العاصمة البريطانية.

وسيكون باستطاعة الجماهير المتواجدة التقاط الصور التذكارية مع الكأس، قبل نقلها إلى ملعب ويمبلي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الكرنفال الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على مدار 4 أيام في لندن، على هامش النهائي، ويتضمن معرض لقمصان قادة الأندية الـ 32 الذين شاركوا في نسخة هذا الموسم، بالإضافة لمباراة كرة قدم بين أساطير التشامبيونز ليغ.

ويبحث الفريق الملكي، صاحب المقام الرفيع في البطولة (14 لقبًا)، عن رفع الكأس للمرة الـ 15 في تاريخه، بينما يأمل "أسود الفستفاليا" في اقتناص اللقب للمرة الثانية في التاريخ منذ عام 1997 على حساب يوفنتوس وقتها.

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