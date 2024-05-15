24 مباراة كتبت المجد لفينيسيوس في عام 2024

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رقمًا قياسيًا مساء أمس الثلاثاء، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، بالجولة 36 من عمر الدوري الإسباني، التي أقيمت على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ونجح فينيسيوس في تسجيل هدفين لريال مدريد بالدقيقتين 27 و70.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن فينيسيوس ساهم في 23 هدفًا خلال 24 مباراة شارك بها مع ريال مدريد بمختلف المسابقات عام 2024، حيث سجل 17 هدفًا وصنع 8 أهداف أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإسباني.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم ريال مدريد بثلاثية نظيفة عن طريق جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور وفيدريكو فالفيردي، قبل أن يضيف فينيسيوس الهدف الرابع في الشوط الثاني.

يذكر أن ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني مبكرًا قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز