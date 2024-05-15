هالاند ينفرد برقم تاريخي في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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انفرد النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، برقم قياسي تاريخي بعد تسجيله هدفي السيتيسينز بالأمس أمام توتنهام، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها المباراة.

وقطع مانشستر سيتي خطوة كبيرة نحو تحقيق لقب البريميرليغ، بعد فوزه على توتنهام بهدفين دون رد، أمس الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 32 للدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الأول لهالاند من تمريرة كيفين دي بروين، بينما جاء الهدف الثاني من ركلة جزاء، وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن هالاند وصل إلى 63 هدفًا خلال 65 مباراة بالدوري الإنجليزي.

وأضافت الشبكة، أن هالاند بات أكثر لاعب يسجل في أول موسمين بتاريخ المسابقة متقدمًا بثمانية أهداف على أندرو كول صاحب الـ 55 هدفًا.

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