سون يخلع قلب غوارديولا ويسقطه أرضًا.. وأورتيغا ينقذ مدربه (صور)

المصدر: البيان

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شهدت مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام، أمس الثلاثاء، المؤجلة من الجولة 34 بالدوري الإنجليزي، سقوط بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أرضًا، عندما كان فريقه متقدمًا في النتيجة 0/1، وسنحت فرصة للسبيرز لمعادلة النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 4 دقائق.

تلك الفرصة جاءت بعد شن توتنهام هجمة مضادة، انفرد على أثرها سون هيونغ مين بمرمى مانشستر سيتي، بحثًا عن هدف التعادل.

وفي تلك الأثناء، سقط غوارديولا أرضًا من الصدمة، اعتقادًا أن سون في طريقه لمعادلة النتيجة ووضع الكرة في الشباك، لكن لحسن حظ المدرب الإسباني قام حارسه ستيفان أورتيغا بتصدٍ بارع، حرم به أصحاب الأرض من معادلة النتيجة.

وبعد تصدي حارس مانشستر سيتي للانفراد، نهض غوارديولا وبدأ يوجه لاعبيه ببعض التعليمات، بعدما تنفس الصعداء في النهاية.

ونجح مانشستر سيتي في تعزيز تقدمه بعدها بهدف ثانٍ، ليحسم نتيجة المباراة لصالحه 0/2.

وبهذا الفوز، يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب البريميرليغ، بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني، مع تبقي جولة واحدة من عمر المسابقة، فيما خسر توتنهام فرصة احتلال المركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يتأخر عن أستون فيلا بفارق 5 نقاط.

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