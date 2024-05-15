أستون فيلا يعود إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 41 عامًا
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تأهل أستون فيلا رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2025/2024، بعدما حسم المركز الرابع في الدوري الإنجليزي.
ونجح أستون فيلا في التأهل لدوري الأبطال لأول مرة منذ 41 عامًا، منذ موسم 1983/1982، بعدما خسر توتنهام أمام مانشستر سيتي، بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 34.
ويملك أستون فيلا في رصيده 68 نقطة، بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 5 نقاط عن توتنهام، قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.
وبذلك، انضم أستون فيلا للثلاثي مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول لتمثيل إنجلترا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.