الفرنسي جيرو إلى «لوس أنجليس أف سي»

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

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أعلن نادي لوس أنجليس أف سي الأمريكي، أمس، تعاقده رسمياً مع المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو، الذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي ميلان الإيطالي في 30 يونيو المقبل.

وذلك بعقد يمتد حتى 2025 مع خيار تمديده لعام إضافي. وكان جيرو «37 عاماً» أعلن رحيله رسمياً من دون أن يكشف هوية ناديه الجديد، مكتفياً بأنه سينتقل للعب في الدوري الأمريكي. وأضاف الهداف التاريخي لفرنسا بـ57 هدفاً: «أنا فخور بما أنجزته مع ميلان خلال السنوات الثلاث الماضية، قصتي معه تنتهي هذا العام، لكنه سيبقى دائماً في قلبي».

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