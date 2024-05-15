مبابي إلى ريال مدريد لخمسة مواسم

المصدر: بوينس آيرس - أ ف ب

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أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، أمس، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سينضم هذا الصيف إلى ريال مدريد لمدة خمسة مواسم.

وأعلن قائد منتخب فرنسا ونجم باريس سان جرمان رسمياً رحيله عن نادي العاصمة والدوري الفرنسي، بعد انتهاء الموسم الحالي، دون الكشف عن وجهته.

وأضاف تيباس: حسناً يا صديقي، سيأتي الموسم المقبل إلى مدريد.. نعم نعم، موضحاً أن الفريق الملكي والمهاجم الفتّاك البالغ 25 عاماً توصّلا لاتفاق ينضم فيه هداف مونديال 2022 لمدة خمس سنوات. وأوضح تيباس أن مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن حسناً، هناك البرازيلي فينيسيوس، والإنجليزي بيلينيغهام، سيكون لمدريد تشكيلة قوية.

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