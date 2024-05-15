ثنائية هالاند تضع مانشستر سيتي على اعتاب اللقب

المصدر: أ ف ب

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قاد النروجي إرلينغ هالاند بثنائية ذهبية مانشستر سيتي حامل اللقب باحكام قبضته على صدارة ترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم قبل مرحلة واحدة ومفصلية لنهاية الموسم، على حساب أرسنال، بعد فوزه على توتنهام 2-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة 34 "الثلاثاء".

وفي احدى اهم مباريات الموسم من دون منازع، نجح سيتي في انتزاع الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال، وبات مصير اللقب بين أيدي فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا نهاية هذا الاسبوع.

وانهى رجال المدرب الاسترالي أنج بوستيكوغلو الشوط الاول بتفوق ملحوظ في الاستحواذ، وهو أمر ليس بمعهود في معظم مباريات السيتي.

واستهل اصحاب الارض اللقاء بفرصة مبكرة بعد انطلاقة للويلزي برينان جونسون على الجهة اليمنى قبل ان يمرر نحو المنطقة الى الاوروغوياني رودريغو بيتانكور الذي هيأ الكرة لنفسه قبل ان يسدد بيسراه لكنّ الحارس البرازيلي إيدرسون كان في المرصاد للتصدي للكرة (6).

وجاء ردّ الضيوف سريعا بفرصة للبلجيكي كيفن دي بروين الا انّ محاولته ارتدت من قدم المدافع الهولندي ميكي فان دي فين قبل ان يعلن الحكم وجود تسلل (8).

وتابع سيتي ضغطه بعد تمريرة من فيل فودن الى كايل ووكر الذي تقدم مستغلا المساحات نحو المنطقة قبل ان يمرر الى الخلف لفودن لكنّ كرته ابعدها الدنماركي بيار-إميل هويبرغ قبل ان تشكل الخطورة اللازمة (16).

وكاد سيتي ينهي الشوط الاول متقدما لكن محاولة هالاند ارتدت من قدم فان دي فين، قبل ان ترتطم كرة سيلفا القادم من الخلف بقدم الروماني رادو دراغوسين الذي منعها من اكمال طريقها نحو المرمى (45).

ونجح سيتي في تنفس الصعداء بتسجيله هدفا مبكرا في الشوط الثاني اثر لعبة مشتركة، فأوصل البرتغالي برناردو سيلفا كرة داخل المنطقة الى دي بروين قبل ان يعكسها الاخير متقنة الى هالاند الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (51).

وحاول توتنهام الرد سريعا وسط وتيرة عالية للمباراة، لكنّ كرة المدافع الارجنتيني كريستيان روميرو مرّت فوق المرمى قبل ان يصطدم بقوة بالحارس البرازيلي (62).

ورغم تلقيه العلاج واكماله اللقاء لبعض الوقت، عاد ايدرسون ليستبدل بعد 5 دقائق بالحارس البديل الالماني ستيفان أورتيغا.

وتجددت محاولات النادي اللندني بفرصة للسويدي ديان كولوسيفسكي لكن محاولات توتنهام ظلّت تفتقد للمسة الاخيرة (72).

ونال البديل جيريمي دوكو ركلة جزاء اثر تعرّضه للعرقلة داخل المنطقة من بيدرو بورو، فانبرى هالاند الى الركلة بنجاح حاسما فوز سيتي بأغلى انتصاراته هذا الموسم (90+1).

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