بعد 3 مواسم.. نجم مانشستر يونايتد يعلن رحيله عن الشياطين الحمر

المصدر: البيان

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أعلن الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، رحيله رسميًا عن الشياطين الحمر الصيف المقبل.

ونشر رافائيل فاران فيديو عبر حسابه بشبكة "إكس"، يؤكد رحيله عن مانشستر يونايتد بشكل رسمي.

وكان فاران انضم لمانشستر يونايتد صيف عام 2021 قادمًا من ريال مدريد، وتم تقديمه للجماهير قبل المواجهة الافتتاحية للفريق ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2022/2021.

وشارك رافائيل فاران مع مانشستر يونايتد في 93 مباراة، وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس كاراباو الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاغ.

وعلى الصعيد التهديفي، أحرز اللاعب المتوج بمونديال 2018 مع منتخب فرنسا هدفين بألوان مانشستر يونايتد، الأول في شباك برينتفورد قبل عامين، والثاني في مرمى وولفرهامبتون بداية الموسم الحالي.

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