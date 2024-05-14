تأكيدات رسمية بانتقال مبابي إلى ريال مدريد

المصدر: البيان

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علق خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، على اقتراب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من الانتقال إلى ريال مدريد.

وكان مبابي أعلن الجمعة الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "إنستغرام".

وقال تيباس في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "مبابي سيكون لاعبًا في ريال مدريد الموسم المقبل، هذا صحيح".

وأضاف: "مبابي أحد أفضل لاعبي العالم، لكن هناك أيضًا فينيسيوس وبيلينغهام، سيكون لدى مدريد فريق قوي، لكن ذلك لا يعني ضمان الفوز بالبطولات".

وتابع: "إذا وقع مبابي عقدًا لخمسة مواسم مع ريال مدريد، فإن ذلك يعني أن لديه 5 فرص للفوز بدوري أبطال أوروبا، وجود لاعبين كبار فقط لا يجعل الليغا بطولة عظيمة، يجب أن تكون هناك العديد من العوامل الأخرى، إذا لم تفعلها فلن تصبح مسابقة عظيمة أبدًا".

وزاد: "نحن نقوم بالكثير لجعل المسابقة عظيمة ونستقطب اللاعبين، ودائمًا ما يظهر لاعبون جدد، في برشلونة رأيت يامال وهو صغير، وبيدري وغابي، وفي مدريد، فينيسيوس وبيلينغهام، وفي المستقبل مبابي".

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