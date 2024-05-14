عثمان ديمبلي: مبابي سيذهب إلى السعودية

المصدر: البيان

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سخر عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، من توصية مارسيل ديساييه النجم الفرنسي السابق، لكيليان مبابي هدّاف باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى السعودية.

وكان ديساييه قد أثار الجدل قبل أيامٍ قليلةٍ حينما نصح مبابي باللعب في الدوري السعودي، عوضًا عن اللعب في ريال مدريد الإسباني، كما هو متوقعٌ.

ويعد موسم 2023-2024 الجاري هو الختامي لمبابي في "استاد بارك دي برانس"، حيث سينتهي عقده في الـ 30 من يونيو المقبل.

وحضر مبابي وديمبيلي حفل توزيع جوائز الرابطة الفرنسية الوطنية للاعبين المحترفين، وظفر مبابي بجائزة أفضل لاعبٍ في الدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي، ليحقق ابن الـ 25 عامًا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة الشخصية.

وسُئل ديمبيلي خلال الحفل عن الوجهة المقبلة لمبابي إذ يستعد لمغادرة باريس سان جيرمان، ليجيب مازحًا: "إلى السعودية، مثلما قال ديساييه".

وصدرت أصوات الضحكات بصوتٍ مسموعٍ من حول قاعة الحفل، كما ضحك مبابي نفسه تجاوبًا مع تعليق صاحب القميص رقم 10.

ويبدو من الواضح بأن مبابي انفجر ضحكًا بسبب السخرية المبطنة في تعليق ديمبيلي على ديساييه، الدولي الفرنسي السابق ما بين 1993 و2004.

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