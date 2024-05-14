الجدران اهتزت.. مشاجرة عنيفة بين ناصر الخليفي ومبابي

المصدر: البيان

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وقعت مشاجرة عنيفة بين ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وكيليان مبابي نجم البي أس جي، قبل انطلاق مباراة تولوز في الدوري الفرنسي، التي انتهت بخسارة باريس 1/3، مساء الأحد الماضي، بالجولة 33.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فإن مبابي والخليفي تشاجرا في ملعب حديقة الأمراء قبل المباراة، مشيرة إلى أن الخليفي طلب من مبابي، تفسير سبب عدم ذكر اسمه في الفيديو الذي نشره وأعلن من خلاله الرحيل عن الفريق.

وكان مبابي أعلن الجمعة الماضي، رحيله عن باريس عقب نهاية الموسم الجاري، في مقطع فيديو بثه عبر حساباته الرسمية، ووجه من خلاله الشكر لجميع قيادات النادي والمدربين الحاليين والسابقين، دون ذكر اسم الخليفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأحداث كانت خلال اجتماع بينهما فقط في غرفة خالية، قبل ساعة من انطلاق المباراة ضد تولوز، مشددة على أن ناصر الخليفي أراد الحصول على توضيح من مبابي بشأن تجاهله، ولكن سرعان ما تحول الأمر إلى انفجار وتوترت الأجواء بينهما بشدة في هذا اللقاء.

وقالت الصحيفة أن أحد شهود العيان قال إن الجدران اهتزت بسبب المشاجرة بين الطرفين، الأمر الذي أدى لتأخر عمليات الإحماء لفريق باريس سان جيرمان.

في الوقت نفسه، قال متحدث باسم باريس سان جيرمان، عبر شبكة "راديو مونت كارلو": "ما تردد هي أنباء كاذبة، أمر مؤسف ومحزن، لا خلاف بين اللاعب ورئيس النادي، بل تقابلا كثيرًا خلال الفترة الأخيرة قبل المباريات لوضع اللمسات النهائية على رحيل مبابي في نهاية الموسم".

وأشار: "كل الاجتماعات الماضية بين الطرفين، كانت بناءة ومحترمة، بما فيها الاجتماع الذي سبق المباراة الأخيرة".

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