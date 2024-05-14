ثنائية ريال سوسيداد تمنح برشلونة رقمًا غائبًا منذ عام 2007

المصدر: البيان

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حقق برشلونة الفوز على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 0/2، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر الدوري الإسباني.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة حافظ على نظافة شباكه، خلال مواجهتي ريال سوسيداد في الدوري الإسباني هذا الموسم، محققًا ذلك لأول مرة منذ موسم 2007/2006.

وسجل هدفي برشلونة في مباراة أمس، لامين يامال في الدقيقة 40، ورافينيا من ركلة جزاء في الدقيقة 93.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 54 نقطة في المركز السابع.

وكان ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني في وقت سابق من هذا الموسم.

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