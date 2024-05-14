لم يحدث في تاريخ البريميرليغ.. رقم سلبي يدون في سجلات مارتينيز بالدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مباراة أستون فيلا مساء أمس الاثنين ضد ليفربول، في الجولة 37 من عمر الدوري الإنجليزي، هدفًا عكسيًا في الدقائق الأولى.

وقبل مرور دقيقتين على بداية اللقاء، سجل ليفربول هدفًا مبكرًا بنيران صديقة عبر الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

وأصبح مارتينيز أول حارس مرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ثلاثة أهداف عكسية في مرماه، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات.

الهدف العكسي الذي جاء بعد مرور 61 ثانية فقط على بداية اللقاء، هو الأسرع في البريميرليغ منذ أبريل 2014.

وكان أنتولين ألكاراز سجل هدفًا عكسيًا لصالح إيفرتون ضد ساوثهامبتون قبل 10 سنوات، بعد 54 ثانية فقط.

وأصبح الموسم الحالي قريبًا من معادلة الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي، الذي تحقق موسم 1993/1992، بتسجيل 1222 هدفًا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز