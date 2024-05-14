ليس إنريكي.. المقعد الأوروبي يحسم هوية أحسن مدرب في فرنسا

المصدر: البيان

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خسر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، جائزة أفضل مدرب في الدوري الفرنسي هذا الموسم، رغم قيادة البي أس دي للفوز بلقب البطولة المحلية.

وحصل مدرب بريست إيريك روا على هذه الجائزة، بعدما قاد فريقه لضمان مقعد مؤهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، حيث يحتل بريست المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 58 نقطة، بفارق الأهداف عن ليل صاحب المركز الثالث، قبل الجولة الختامية للدوري.

وتفوق مدرب بريست على إنريكي و3 مرشحين آخرين للجائزة، وهم لوكا إلسنر مدرب لوهافر، باولو فونسيكا مدرب ليل، وفرانك إيز مدرب لانس.

يذكر أن لويس إنريكي تولى تدريب باريس سان جيرمان صيف العام الماضي 2023، بعقد يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث حتى عام 2026.

وفي موسمه الأول، توج إنريكي مع باريس بلقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر المحلي وتأهل لنهائي كأس فرنسا، إلا أنه ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.

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