تشافي يبرر غضب ليفاندوفسكي: لم أكن أحب الأمر نفسه

المصدر: البيان

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أبدى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، تفهمه لغضب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البرسا بعد استبداله، خلال مباراة ريال سوسيداد التي انتهت بفوز كتيبة تشافي بهدفين دون رد، مساء الاثنين، بالجولة 35 من عمر الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "دائمًا ريال سوسيداد يجعل الأمور صعبة كلما واجهناهم، بسبب تنظيمهم وشراستهم".

وأضاف: "كانوا جيدين للغاية، وأحدثنا بعض الخطورة لكن دائمًا يعقدون الأمور علينا، هذا انتصار مهم بالنسبة لنا، وقدمنا أداء جيدًا بشكل عام".

وفسر تشافي استبداله لليفاندوفسكي، قائلاً: "أجرينا التغيير لأسباب تكتيكية كما نستعد لخوض العديد من المباريات، كنا بحاجة إلى المزيد من النشاط، لقد بذلنا جهدًا كبيرًا وقد أدى روبرت عملاً جيداً للغاية، أتفهم غضب اللاعب، فأنا أيضًا لم أكن أحب أن يتم تغييري عندما كنت لاعبًا، لكن يجب أن أفكر في المجموعة".

وعن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد أودريوزولا، قال تشافي: "أدهشني أنه احتسبها، لم أكن أتوقع أن يتخذ هذا القرار".

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 54 نقطة في المركز السابع.

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