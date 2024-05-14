180 دقيقة تفصل مان سيتي عن لقب «البريميرليغ»

المصدر: دبي - وام

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يحتاج فريق مانشستر سيتي إلى تجاوز الـ 180 دقيقة المتبقية له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بنجاح من أجل ضمان تتويجه باللقب الرابع على التوالي والعاشر في تاريخه.

ويتصدر نادي آرسنال ترتيب الدوري، مؤقتاً برصيد 86 نقطة، ويتبقى له مباراة واحدة أمام إيفرتون، في الجولة الأخيرة الأحد المقبل، فيما يأتي مانشستر سيتي ثانياً برصيد 85 نقطة، وتتبقى له مباراتان، الأولى أمام توتنهام اليوم وهي مؤجلة من الجولة الـ34، ثم مع وست هام يونايتد في الجولة الأخيرة.

ويضمن فوز مانشستر سيتي في المباراتين المقبلتين، له التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة لآرسنال.

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