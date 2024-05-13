منزل مدريد يكشف عن رياضة مبابي المفضلة بعد كرة القدم

المصدر: البيان

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أعلن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الجمعة الماضي، رحيله عن البي أس جي نهاية الموسم الجاري، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام".

وذكرت العديد من وسائل الإعلام أن مبابي سيوقع مجانًا مع ريال مدريد.

ووفقًا لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن مبابي يحب الجولف، كما أنه سأل عن وجود ملعب للجولف بالقرب من منزله الجديد في لا موراليغا.

وكشفت تقارير أن مبابي استقر بالفعل على شراء منزل سيرخو راموس أسطورة الميرنغي السابق، في منطقة "لا موراليغا".

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