بعد آيو ومبيمبا.. أوباميانغ يحصد جائزة مميزة في فرنسا

المصدر: البيان

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فاز الغابوني إميريك أوباميانغ نجم أولمبيك مارسيليا، بجائزة مميزة في فرنسا، بعد مستواه البارز طوال الموسم الجاري.

ومنحت إذاعة "راديو فرانس" وشبكة "فرانس 24"، أوباميانغ جائزة مارك فيفيان فوي، لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي هذا الموسم 24/23.

وبات أوباميانغ ثالث لاعبي مارسيليا فوزًا بهذه الجائزة بعد كل من الغاني أندريه آيو موسم 15/14، والكونغولي الديمقراطي تشانسيل مبيمبا الموسم الماضي.

وانضم أوباميانغ لصفوف مارسيليا مطلع الموسم الجاري قادمًا من تشيلسي، وسجل 14 هدفا في الدوري الفرنسي وقاد الفريق للتأهل إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي.

وتحمل الجائزة اسم النجم الكاميروني الراحل مارك فيفيان فوي الذي توفي على أرض الملعب، خلال مباراة منتخب بلاده وكولومبيا قبل نهائي كأس القارات عام 2003.

وينافس أوباميانغ على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال حفل رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية، حيث يتطلع مبابي نجم باريس سان جيرمان للفوز بالجائزة للمرة الخامسة على التوالي.

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