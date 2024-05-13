لقب الدوري الإنجليزي يدفع جماهير أرسنال لمساندة الجار اللدود

المصدر: وكالات

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سيكون جمهور أرسنال أمام لحظة نادرة جدًا، إذ يجد نفسه مضطرًا الثلاثاء إلى مساندة الجار اللدود توتنهام في مواجهته مع ضيفه مانشستر سيتي، الساعي للاستفادة من هذه المباراة المؤجلة لسحب البساط من تحت قدمي المدفعجية، والسير نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع تواليًا.

ويتصدّر أرسنال، الحالم بإحراز اللقب لأول منذ 2004، الترتيب بفارق نقطة عن سيتي لكن تبقى له مباراة واحدة يخوضها الأحد على أرضه ضد ضيفه إيفرتون، فيما تبقى لفريق المدرب بيب غوارديولا مباراتان، أولهما الثلاثاء على أرض توتنهام في مواجهة مؤجلة من المرحلة 34.

ويدرك مانشستر سيتي، أنَّ الفوز بهذه المباراة سيكون مفتاح إحراز اللقب للمرة السادسة في آخر 7 مواسم، لاسيما وأنه يختتم الموسم الأحد على أرضه في مواجهة الفريق اللندني الآخر وست هام.

وشاءت الصدف أن تكون المباريات الثلاث الأخيرة للسيتي ضد فرق من العاصمة، بعدما تغلب السبت على فولهام (4-0) في المرحلة 37 بفضل ثنائية من المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول.

وبفوزه السابع تواليًا في الدوري، والـ 16 تواليًا على فولهام بجميع المسابقات، وضع فريق غوارديولا نفسه في الموقع الذي يريده في الأمتار الأخيرة من الموسم التي يخوض فيها أيضًا نهائي الكأس حيث يسعى للاحتفاظ أيضاً باللقب حين يواجه جاره يونايتد في 25 الحالي.

ويدخل سيتي لقاء الثلاثاء مع توتنهام الخامس الذي سيفقد أي أمل بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حال فوز أستون فيلا على ضيفه ليفربول الثلاثاء؛ لأنه سيصبح متخلفاً بفارق 7 نقاط عن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، على خلفية 33 مباراة متتالية من دون خسارة في جميع المسابقات (لا تدخل الخسارة أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بركلات الترجيح ضمن سجل الهزائم).

وأشاد غوارديولا بعد الفوز على فولهام بلاعبيه الذين "يحبون اللعب تحت الضغط، لديهم شخصية مذهلة"، مضيفًا "تدرك أنه يتوجب عليك اللعب على مستوى عالي، وإذا خسرت مباراة ستخسر الدوري الممتاز".

وتابع "نعرف ذلك منذ أعوام عدة، الأمر ذاته على الدوام. لا تفكر في أي شيء سوى المباراة المقبلة وسنرى ما سيحصل. سنذهب إلى لندن لنلعب بشكل جيد ومحاولة الفوز بالمباراة".

لكن المهمة لن تكون سهلة الثلاثاء في ملعب فريق المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو رغم أن سبيرز خسر 4 من مبارياته الخمس الأخيرة أمام نيوكاسل (0-4)، وأرسنال على أرضه (2-3)، وجاره الآخر تشيلسي (0-2)، وليفربول (2-4) تواليًا قبل أن يستعيد توازنه السبت على حساب بيرنلي (2-1).

ورغم فوزه على ملعب سبيرز الجديد "توتنهام هوتسبر ستاديوم" هذا الموسم في الدور الرابع لمسابقة الكأس، خسر سيتي جميع مواجهاته الأربع في الدوري الممتاز، وفشل في تسجيل أي هدف منذ افتتاحه في نيسان/أبريل 2019، وبالتالي سيكون عليه التخلص من هذه العقدة الثلاثاء.

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