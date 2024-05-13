المصدر: البيان

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يلتقي برشلونة مع ريال سوسيداد، مساء اليوم الاثنين، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز من أجل استعادة المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، حيث تضمن الوصافة للبرسا المشاركة في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال سوسيداد، سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: كوندي - أراخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: بيدري - كريستينسن - غوندوغان

خط الهجوم: لامين يامال - ليفاندوفسكي - رافينيا

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، خلف غيرونا الوصيف بفارق نقطتين، إلا أن برشلونة خاض مباراة أقل.

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