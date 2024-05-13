إنريكي: الانتقادات سبب عدم اتخاذ هذا القرار في وداعية مبابي

المصدر: البيان

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واصل لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، تعليقاته المثيرة عن كيليان مبابي النجم الفرنسي الذي رحل مؤخرًا عن حديقة الأمراء.

وسئل إنريكي عن قراره بعدم استبدال مبابي مثلما كان يفعل في الأسابيع الأخيرة، خلال الخسارة أمام تولوز بنتيجة 3/1، مساء أمس الأحد، في الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي، وهي المباراة التي شهدت احتفالية التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وأجاب إنريكي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم أفكر في استبعاد كيليان، لأنه عندما قمت بذلك هذا الموسم، ثارت عاصفة من المشاكل، كان بإمكاني استبداله في الدقيقة 85، لكن كنت سأتعرض لانتقادات بسبب ذلك".

وواصل: "لم أسمع كيليان يتعرض لصيحات الاستهجان في المدرجات، بل سمعت تصفيقًا وهتافات، لقد استحق هذا التكريم فهو أسطورة النادي، لقد رأيت لافتة عملاقة بصورته، كانت جميلة للغاية، وأنا سعيد جدًا بتقديره بهذا الشكل".

وأتم إنريكي تصريحاته: "لقد كانت أمسية مثالية، ولا يزال أمامه بعض المباريات ليلعبها مع باريس سان جيرمان، لكني أتمنى له الأفضل في مسيرته".

ويتبقى لباريس 3 مباريات هذا الموسم، أمام ميتز ونيس في الدوري، وليون في نهائي كأس فرنسا.

وكان مبابي أعلن رحيله عن باريس بنهاية تعاقده في 30 يونيو المقبل، وبات بصدد الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، حسبما أشارت العديد من وسائل الإعلام.

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