اكتمال عقد رباعي السوبر الإيطالي بعد تعادل يوفنتوس وساليرنيتانا

المصدر: البيان

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ضمن نادي ميلان تأهله الرسمي إلى بطولة كأس السوبر الإيطالي، المقرر إقامتها في السعودية يناير المقبل.

وكان إنتر ميلان أول المتأهلين لكأس السوبر، بعدما توج بلقب الدوري الإيطالي قبل 5 أسابيع من نهاية الكالتشيو.

ومع وصول كل من أتالانتا ويوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا، تأهل الثنائي بشكل رسمي إلى السوبر المحلي، بغض النظر عن هوية الفائز بلقب الكأس، ومع تعادل يوفنتوس أمس الأحد مع ضيفه ساليرنيتانا بنتيجة (1-1)، ضمن ميلان إنهاء الدوري الإيطالي في الوصافة خلف المتصدر إنتر، ليكمل عقد المشاركين في السوبر الإيطالي.

يذكر أن ميلان يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بولونيا ويوفنتوس صاحبي المركزين الثالث والرابع، مع بقاء مباراتين على نهاية الموسم.

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