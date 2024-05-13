يوفنتوس يعود إلى دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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يعود نادي يوفنتوس للمشاركة بمنافسات دوري أبطال أوروبا، بداية من الموسم المقبل 2025/2024.

وكان يوفنتوس الذي تعادل أمس الأحد مع ساليرنيتانا (1-1) بالدوري الإيطالي، بحاجة إلى تعثر روما أمام أتالانتا من أجل ضمان التأهل لأكبر مسابقة على المستوى الأوروبي، وسقط الفريق العاصمي بالفعل خارج أرضه (2-1)، ليمنح يوفنتوس بطاقة التأهل رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا.

وغاب يوفنتوس عن المشاركة بالمنافسات الأوروبية هذا الموسم، بعدما احتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، نتيجة للخصم من رصيده، على إثر مخالفات مالية جسيمة ثبتت على النادي، وقرر حينها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد اليوفي من المسابقات الأوروبية.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الخمس الأولى بالدوري الإيطالي لدوري الأبطال الموسم المقبل، وتضم القائمة حتى الآن كل من إنتر، وميلان، وبولونيا، ويوفنتوس، فيما يتنافس أتالانتا وروما على المقعد الأخير.

ويحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 63 نقطة جمعها من 35 مباراة، وله مباراة مؤجلة أمام روما، الذي يحتل المركز السادس برصيد 60 نقطة جمعها من 36 مباراة.

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