بعد فترة قصيرة خارج القارة العجوز.. ماني يفكر في العودة الأوروبية من جديد

المصدر: البيان

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يفكر السنغالي ساديو ماني نجم نادي النصر السعودي، في العودة إلى الملاعب الأوروبية من جديد، وذلك بعدما غادرها قبل بداية الموسم الجاري، وانتقل إلى الدوري السعودي عن طريق بوابة النادي الملقب بالعالمي، حيث كانت آخر محطاته الأوروبية نادي بايرن ميونخ.

وبحسب موقع "سيني نيوز" السنغالي، فإن اللاعب يفكر في العودة الأوروبية مجددًا، مشيرًا إلى أنه يتعين عليه الحصول على موافقة نادي النصر أولاً، خاصة أن عقده مع النادي السعودي مستمر حتى عام 2026.

وكان نادي غلطة سراي التركي يهتم في وقت سابق بالتعاقد مع ماني، الذي خاض 42 مباراة مع النصر هذا الموسم بجميع المسابقات، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 11 هدفًا.

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