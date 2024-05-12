مانشستر يونايتد يتوج بكأس إنجلترا للكرة النسائية لأول مرة في تاريخه

المصدر: وكالات

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توج نادي مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للسيدات لأول مرة في تاريخه، بعد فوز عريض على توتنهام هوتسبير بنتيجة 4/صفر على ملعب ويمبلي، اليوم الأحد.

وأحرزت بيلا تون الهدف الأول لمانشستر بتسديدة رائعة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وسجلت راشيل ويليامز التي تشارك في نهائي كأس إنجلترا للمرة الرابعة في مسيرتها الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وبعد ثلاث دقائق تسبب خطأ من بيكي سبنسر حارسة مرمى توتنهام في هدف ثالث أحرزته لوسيا جارسيا.

وحرمت العارضة بيثاني إنجلاند قائدة فريق توتنهام من تقليص الفارق بضربة رأس، ثم سجلت لوسيا جاريا الهدف الثاني لها والرابع للفريق لتحبط آمال الفريق اللندني في التعويض.

وللمرة الأولى منذ تتويج برمنجهام بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في 2012 لا يذهب اللقب إلى أحد أندية أرسنال أو تشيلسي أو مانشستر سيتي.

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