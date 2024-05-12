أرسنال يفلت من فخ مانشستر يونايتد ويستعيد قمة الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفٍ دون رد الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، محافظاً على حظوظه بالفوز في اللقب على حساب حامله مانشستر سيتي.

وبفوزه على ملعب "أولد ترافورد" بهدف البلجيكي لياندرو تروسار، رفع فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا رصيده إلى 86 نقطة، بفارق نقطةٍ عن سيتي الذي تراجع إلى المركز الثاني مؤقتاً قبل مواجهته توتنهام الثلاثاء في مباراةٍ مؤجلةٍ من المرحلة الرابعة والثلاثين.

وسينتظر أرسنال الحالم بلقبه الأوّل منذ 2004، هديةً من جاره اللندني حتّى تبقى حظوظه قوية قبل المباراة الأخيرة التي يستضيف فيها إيفرتون، فيما يلعب سيتي مع وست هام.

بدأ الهولندي إريك تن هاغ المباراة بغياب البرتغالي برونو فيرنانديش أحد أبرز لاعبيه بداعي الإصابة، فيما لعب العاجي أماد ديالو أساسياً للمرة الأولى في الدوري منذ مايو 2021 في ظل غيابه عن العديد من المباريات بداعي إصابات.

وافتتح تروسار التسجيل حين استلم كرةً من الألماني المتألّق كاي هافيرتس غير المتسلل بفعل عودةٍ بطيئةٍ من كازيميرو، لعبها إلى داخل المنطقة ووضعها زميله بسهولةٍ في الشباك وسط تغطيةٍ سيئةٍ من لاعب الوسط البرازيلي (20).

وبات هافيرتس ثاني أكثر اللاعبين مساهمةً بتسجيل الأهداف في الدوري هذا الموسم (سجّل 8 وصنع 6 بمجموع 14 هدفاً) وبفارق خمسة أهداف عن كول بالمر مهاجم تشلسي.

كاد بن وايت يضيف الثاني بلعبةٍ ثنائيةٍ بينه وبين بوكايو ساكا حين مرّر له ثم استلم منه وتقدّم مسدداً كرة علت العارضة بقليل (28).

ردّ يونايتد بعددٍ من الهجمات التي لم تُترجم إلى خطورة فعلية، حتّى سدّد الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي كرة من خارج المنطقة لم تُهدّد مرمى الحارس الإسباني دافيد رايا (20).

وأنقذ رايا مرماه حين توغّل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو على الجهة اليسرى ولعب عرضية خطيرة أبعدها الإسباني (43).

في الشوط الثاني تبادل الفريقان هجمات لم ترتقِ إلى تشكيل خطورة كبيرة طوال 20 دقيقة باستثناء هجمةٍ لأرسنال تكفّل الدفاع في إبعاد خطورتها مرتين.

وحاول تروسار أن يضيف الثاني بنفسه بتسديدة من على مشارف المنطقة أمسكها الحارس الكاميروني أندري أونانا (64).

ردّ البديل البرازيلي أنتوني بتسديدةٍ أضعف لم يواجه رايا أي مشكلة في إمساكها (71).

وجرّب غارناتشو حظّه بهجمةٍ مرتدة على الجهة اليسرى فسدد قريبة من القائم الأيسر (77).

وتألّق أونانا في التصدّي لتصويبةٍ من البديل البرازيلي غابريال مارتينيلي (78).

وأبقى الحارس الكاميروني فريقه في المباراة بتصدٍّ مهم لتسديدة ديكلان رايس على مشارف المنطقة، بعدما كان أبعد كرة بالخطأ من دفاعه نحو مرماه (82).

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