أتلتيكو مدريد يقترب من حسم مقعده في دوري الأبطال

المصدر: وكالات

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حقّق أتلتيكو مدريد فوزه الثالث تواليًا في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد على ضيفه سلتا فيغو بهدف متأخر رائع عن طريق الأرجنتيني رودريغو دي بول ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين.

واقترب فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني من ضمان مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل 3 مراحل من نهاية الموسم الحالي.

ويحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 70 نقطة وبفارق 8 عن أتلتيك بلباو الخامس الذي سقط في فخ التعادل أمام اوساسونا 2-2 السبت، ما يجعله أقرب من أي وقت مضى لضمان تأهله إلى المسابقة القارية المرموقة، إضافة إلى احتفاظه بآماله في احتلال المركزين الثاني أو الثالث، حيث يتخلف بخمس نقاط عن جيرونا الثاني مؤقتًا و3 عن برشلونة الثالث الذي يلعب مع ريال سوسييداد الاثنين.

وبعدما عانى "روخيبلانكوس" طوال اللقاء لهزّ شباك الحارس فيسينتي غايتا، كسر أخيرًا فريق العاصمة العقم الهجومي بهدف لدي بول قبل 6 دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وجاء هدف دي بول إثر ركلة ركنية أبعدها دفاع سلتا فيغو في المقام الأول، قبل أن تصل إلى الأرجنتيني الذي استقبلها وسددها على الطاير في المرمى بهدف أكثر من رائع (84).

وقال دي بول لشبكة دازن "عندما أكون على حافة منطقة الجزاء، لدي ثقة وأعلم أنه يجب علي إنهاء الهجمة حتى لا تكون هناك هجمة مرتدة، كنت أعلم أنني سأسددها إذا وصلت لي".

وتابع "نحن بحاجة إلى نقطتين أخريين لضمان (التأهل لدوري أبطال أوروبا) حسابيًا".

وفي مباراة ثانية، فاز قادش على ضيفه خيتافي بهدف وحيد.

وسجّل هدف المباراة روبن ألكاراس (35 من ركلة جزاء)، لينعش قادش آماله بعض الشيء في معركته للبقاء في دوري الأضواء، حيث لا يزال ضمن منطقة الهبوط في المركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة بفارق 5 عن رايو فايكانو الذي يملك مباراة أقل سيخوضها بمواجهة فالنسيا في وقت لاحق.

في المقابل، تجمّد رصيد خيتافي عند 43 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب أيضا في وقت لاحق ريال بيتيس مع ألميريا الذي تأكد هبوطه الى دوري الدرجة الثانية.

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