ريال مدريد يحتفل بلقب الدوري الإسباني مع جماهيره (فيديو)

المصدر: وكالات

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احتفل ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مع جماهيره الأحد، حيث اجتمع مع المسؤولين الحكوميين وتجول في شوارع العاصمة.

انتزع ريال مدريد لقب الدوري السادس والثلاثين في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أربع جولات من النهاية، لكنه لم يتمكن من الاحتفال بالانتصار على الفور لأنه كان يتعين عليه لعب مباراة الإياب من الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.

انتفض ريال مدريد بهدفين متأخرين سجلهما المهاجم خوسيلو ليهزم بايرن ميونيخ 2-1 الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو، ويتأهل بنتيجة 3-2 هي مجموع المباراتين إلى النهائي أمام بوروسيا دورتموند في الأول من يونيو في لندن.

قال توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، أثناء مخاطبته الجماهير الأحد: "أنا متأكد من أننا سنعود إلى هنا خلال ثلاثة أسابيع".

استقبل آلاف المشجعين الفريق أثناء تجوله في المدينة وتوجهه إلى مكان الاحتفال التقليدي للنادي في ميدان سيبيليس.

تم تسليم كأس الدوري للفريق خلال حفل أقيم في مركز التدريب بالنادي.

عادة ما يحتفل ريال مدريد بألقابه مع المشجعين في ملعب برنابيو، لكن الملعب يستضيف حفلا موسيقيا الأحد.

فاز ريال مدريد 4-صفر على غرناطة الهابط السبت ونظم لاعبو غرناطة "ممرا شرفيا" لتحية الأبطال عند دخولهم الملعب قبل انطلاق المباراة.

تحدث معظم اللاعبين ورئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى الجمهور الذي ردد بعض الأغاني التقليدية للفريق.

قال بيريز: "لقد تغلب هذا الفريق على وضع بدا أنه لا رجعة فيه"، في إشارة إلى سلسلة الإصابات التي أثرت على اللاعبين في بداية الموسم، بما في ذلك تمزقات خطيرة في أربطة الركبة بالنسبة لكل من تيبو كورتوا وإدير ميليتاو وديفيد ألابا.

احتفل ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مع جماهيره الأحد، حيث اجتمع مع المسؤولين الحكوميين وتجول في شوارع العاصمة.#البيان_الرياضيhttps://t.co/4ftjkYuUp5 pic.twitter.com/PtorhJzJm8 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 12, 2024

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