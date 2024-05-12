مان سيتي يتصدر «البريمير ليغ» برباعية فولهام

المصدر: لندن - رويترز

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اعتلى مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريمير ليغ» بفوز كبير على مضيفه فولهام أمس، ضمن منافسات الجولة 37، بنتيجة 4 - 0.

وهو الفوز السابع توالياً للفريق في الدوري، والذي وصل للنقطة 85 متفوقاً بنقطتين على أرسنال «83 نقطة»، والذي يلعب اليوم مع مانشستر يونايتد، ولمان سيتي، مباراة مؤجلة أمام توتنهام هوتسبير سيلعبها بعد غد. سجل الرباعية جفارديول «هدفين»، وفودن وخوليان ألفاريز من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وودع فريق بيرنلي «البريمير ليغ»، وهبط للدرجة الثانية بعد خسارته أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 1 - 2. وأسفرت نتائج باقي المباريات عن فوز إيفرتون على شيفيلد يونايتد 1 - 0، ووست هام على لوتون تاون 3 - 1، وبرنتفورد على بورنموث 2 - 1، وكريستال بالاس على ولفرهامبتون 3 - 1، فيما تعادل نيوكاسل يونايتد مع برايتون 1 - 1.

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