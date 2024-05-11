«مان سيتي» وفولهام في «البريميرليغ» اليوم

المصدر: لندن - أ ف ب

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يستمر الصراع الساخن على لقب بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» بين مانشستر سيتي حامل اللقب، وأرسنال المتصدر عندما يحلان ضيفين على فولهام، ومانشستر يونايتد توالياً في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري تحت شعار «الخطأ ممنوع».

ويتصدر أرسنال بفارق نقطة واحدة عن «مان سيتي»، الذي يمتلك مباراة مؤجلة قد تكون حاسمة في تتويجه باللقب للمرة الرابعة توالياً في إنجاز غير مسبوق. ويحل «مان سيتي» ضيفاً على فولهام اليوم، وفاز مان سيتي في مبارياته الست الأخيرة في الدوري. في المقابل يحل أرسنال ضيفاً على مانشستر يونايتد غداً في ملعب «أولد ترافورد».

وهو مرشح لحصد الثلاث نقاط. وتقام 6 مباريات أخرى اليوم، ويلعب إيفرتون مع شيفيلد يونايتد، ووست هام مع لوتون تاون، ونيوكاسل يونايتد مع برايتون، وتوتنهام مع بيرنلي، وبورنموث مع برنتفورد، وولفرهامبتون مع كريستال بالاس، ونوتنغهام فوريست مع تشلسي، فيما يستضيف أستون فيلا فريق ليفربول بعد غد.

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