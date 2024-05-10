"فيفا" يرفض تغيير موعد كأس العالم للأندية رغم شكوى كثرة المباريات

المصدر: وكالات

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إنه لا ينوي إجراء تغييرات على خططه المتعلقة بكأس العالم للأندية الجديدة التي يشارك فيها 32 فريقا، بعد تهديدات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين والرابطة العالمية لبطولات الدوري باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يعد النظر في هذه الخطط.

وكان اتحاد المحترفين والرابطة العالمية قد عبرا الأسبوع الماضي عن قلقهما إزاء كأس العالم للأندية الموسعة في خطاب موجه لرئيس الاتحاد جياني إنفانتينو وأمينه العام ماتياس جرافستروم.

وقال الخطاب إن البرنامج العالمي لمنافسات كرة القدم "تجاوز درجة التشبع" وإن روابط بطولات الدوري الوطنية غير قادرة على تنظيم بطولاتها بطريقة مناسبة بينما يضطر اللاعبون إلى تقديم أقصى جهد مستطاع ما يعرضهم لمخاطر الإصابات.

وفي رده، رفض الفيفا مزاعم بأنه اتخذ القرارات بصورة أحادية لصالح منافساته في جدول منافساته.

وفي الخطاب الذي اطلعت عليه رويترز، قال جرافستروم إنهم يتواصلون بانتظام مع الأطراف المعنية بموضوع جدول المباريات الدولية.

وقال إن اتحاد المحترفين والرابطة العالمية شاركا في مناقشات بشأن مستقبل جدول المنافسات في 2021 و2022.

وكتب "تجدر الإشارة إلى أن الآراء التي عبر عنها اتحاد المحترفين والرابطة العالمية خلال عملية المشاورات أثرت على جدول المباريات لدرجة أنه يبدو أقرب - وفي الكثير من النواحي مطابقا بصورة كبيرة - للنسخة الموجودة بالفعل في السابق، على عكس النسخة المقترحة في بداية المشاورات".

ووافق مجلس الفيفا مبدئيا في ديسمبر 2022 على جدول المباريات الدولية للفترة بين 2025 و2030، وأقره بعدها بثلاثة أشهر.

ورغم ذلك، أبدى جرافستروم استعداد الفيفا للجلوس مع اتحاد المحترفين والرابطة العالمية لمناقشة الأمر في نهاية الموسم.

وبداية من الموسم المقبل ستتوسع جميع بطولات الأندية الأوروبية الثلاث ليشارك 36 فريقا في كل بطولة.

وإلى جانب ذلك من المقرر إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة في العام المقبل ما بين 15 يونيو و13 يوليو.

ويخطط الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين والرابطة العالمية لبطولات الدوري لبحث هذه الأمور قبل اجتماع المجلس التنفيذي للفيفا المكون من 211 عضوا في 17 مايو في بانكوك عاصمة تايلاند.

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