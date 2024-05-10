«التضحية الجماعية» تقود الريال لمواجهة دورتموند في نهائي الأبطال

المصدر: مدريد - رويترز

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ظهر فينيسيوس جونيور في أفضل حالاته في ليلة أوروبية ملحمية أخرى لريال مدريد، عندما ساعد فريقه على التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة السادسة في عشر سنوات، بعد انتفاضة مذهلة، والفوز 2 - 1 على بايرن ميونيخ، أول من أمس، ليصل إلى المباراة النهائية أمام فريق ألماني آخر، هو بروسيا دورتموند، الذي تأهل على حساب باريس سان جيرمان.

وسيسعى ريال مدريد للفوز بلقبه القاري 15، ليعزز رقمه القياسي أمام بروسيا دورتموند، في النهائي على ملعب ويمبلي، بعد عامين من فوزه آخر مرة باللقب، عندما فاز 1 - 0 على ليفربول في باريس، بفضل هدف فينيسيوس.

وقال فينيسيوس جونيور: إن سبب نجاح ريال مدريد في المباريات الكبيرة، هو الالتزام والتفاني والتضحيات الجماعية، إلى جانب أجواء استاد سانتياغو برنابيو المفعمة بالحيوية، تثبت مزيجاً لا يمكن إيقافه. دافعوأضاف «عندما نلعب على أرضنا، نشعر أنه يمكننا فعل أي شيء.

كل ذلك بسبب تكاتف المجموعة، وهذا ما يصنع الفارق». «التضحية التي قدمها الجميع رائعة، إذا اضطررت للعودة للدفاع، فدائماً سأفعل ذلك دون شكوى، مثل بلينغهام أو رودريغو. نحن جميعاً ملتزمون بهدف واحد. الشيء الأكثر أهمية هنا، هو الفريق، إنه كذلك دائماً».

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