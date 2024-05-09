تهديد (فيفا) بإجراءات قانونية إذا لم يقم بإعادة جدولة كأس العالم للأندية 2025

المصدر: وكالات

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تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تهديدا باتخاذ إجراءات قانونية من جانب رابطة الدوريات العالمية، والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، إذا لم يقم بإعادة جدولة بطولة كأس العالم للأندية عام 2025 الموسعة.

وجاء في رسالة موجهة للسويسري جياني إنفانتينو (رئيس فيفا)، اطلعت عليها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن جدول مباريات كرة القدم "فاق مرحلة التشبع" الآن.

أوضحت الرسالة أن التغييرات في أجندة البطولات مثل إضافة كأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقا - المقرر إقامتها بالولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو 2025، قد خلقت "ضررا اقتصاديا" للبطولات المحلية ودفعت اللاعبين "إلى ما هو أبعد من حدودهم".

وطالبت الرسالة مجلس فيفا بإعادة جدولة بطولة كأس العالم للأندية وإعادة فتح المناقشات بشأن الأجندة الدولية حتى عام 2030.

أضافت الرسالة: "إذا رفض فيفا الالتزام رسميا بحل هذه المشكلات، على النحو المبين أعلاه، في مجلسه المقبل، فسنضطر إلى تقديم المشورة لأعضائنا بشأن الخيارات المتاحة لهم، على الصعيدين الفردي والجماعي، لحماية مصالحهم بشكل استباقي".

وتابعت: "تتضمن هذه الخيارات اتخاذ إجراءات قانونية ضد فيفا، والتي طلبنا الآن مشورة خبراء خارجيين بشأنها".

واتهمت كل من رابطة الدوريات العالمية وفيفبرو الاتحاد الدولي للعبة الشعبية الأولى في العالم بـ"اتخاذ قرارات أحادية بشكل مستمر ومتواصل لصالح مسابقاته ومصالحه التجارية، بينما تؤثر سلبًا على الدوريات المحلية واللاعبين".

وأشارت "على مدى فترة طويلة، تجاهل فيفا المحاولات المتكررة من قبل الدوريات والاتحادات للانخراط في هذه القضية".

أكدت الرسالة "لا يمكن أن نتوقع ببساطة من الدوريات واللاعبين أن يتكيفوا مع قرارات فيفا، والتي تحركها استراتيجية أعمال الاتحاد الدولي. لقد وصلنا للنقطة التي ينبغي فيها معالجة هذا الوضع على الفور من منظور إجرائي وموضوعي".

ولم يصدر فيفا أي تعليق حتى الآن، بشأن تلك الرسالة، لكن مصادر قريبة من الهيئة الحاكمة تقول إن مواعيد البطولة تتيح وقتا كافيا للاستعداد للموسم الجديد في العديد من الدوريات المحلية.

كما أشارت تلك المصادر أيضا إلى أنه سيتم منح اللاعبين فترة راحة لمدة 3 أيام على الأقل بين مباريات المونديال.

ويرى فيفا أيضا أن تأثير كأس العالم للأندية وكأس الإنتركونتيننتال على أجندة مباريات الأندية ضئيل للغاية.

والأهم من ذلك، أن مونديال الأندية يحظى أيضا بدعم قوي من رابطة الأندية الأوروبية (إيكا)، التي شكلت مشروعا مشتركا مع فيفا لبيع الحقوق التجارية للبطولة.

وحسم 24 فريقا تأهله لمونديال الأندية، الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديا، حيث يمثل الكرة العربية في المسابقة حتى الآن أندية الأهلي المصري والهلال السعودي والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

ويسعى العين الإماراتي ليكون خامس الفرق العربية المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025، وذلك حال تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث يلعب المباراة النهائية للمسابقة القارية ضد يوكوهاما إف مارينوس الياباني.

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