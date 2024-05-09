المصدر: وكالات

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جرت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحب قرعة ملحق تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، والتي تشهد مشاركة ستة منتخبات.

وتتأهل المنتخبات الثلاث الفائزة في الملحق من أجل الانضمام إلى بوتان والمالديف ولاوس التي حجزت مقاعدها مباشرة في الدور النهائي من التصفيات، بعد أن كانت صاحبة أعلى تصنيف بين المنتخبات الخاسرة في الدور الأول من التصفيات الآسيوية المشتركة.

وينضم إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 18 منتخباً، حصلوا على المركز الثالث والرابع في المجموعات التسع من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية المشتركة.

وأوقعت القرعة منتخب سريلانكا في مواجهة كمبوديا، في حين تلعب تيمور الشرقية مع منغوليا، وتتقابل بروناي دار السلام مع ماكاو، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

وتقام مباريات الذهاب يوم 5 سبتمبر على أن تجري مباريات الإياب بعدها بخمسة أيام.

يشار إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا يقام من ست جولات، خلال الفترة من 24 مارس 2025 وحتى 31 مارس 2026، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة على ست مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين.

ويتأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية صاحب المركز الأول في كل مجموعة، لينضموا إلى المنتخبات الـ18 (أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات التسع في التصفيات الآسيوية المشتركة).

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