ليفركوزن يحلم برقم قياسي في نصف نهائي «يوروبا ليغ»

المصدر: برلين - د ب أ

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يبدو باير ليفركوزن الألماني، الذي يخوض موسماً استثنائياً، مرشحاً فوق العادة لبلوغ نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ»، عندما يستضيف اليوم فريق روما، بعد عودته من العاصمة الإيطالية بفوز ثمين بهدفين نظيفين في ذهاب نصف النهائي، كما أنه يصبو إلى الانفراد برقم قياسي صامد منذ 59 عاماً.

تحاشي ليفركوزن الهزيمة أمام روما، لا يعني فقط بلوغ النهائي المقرر في دبلن، ليلتقي أتالانتا الإيطالي أو مرسيليا الفرنسي، لكن أيضاً الانفراد بالرقم القياسي لسلسلة من 49 مباراة بلا خسارة هذا الموسم في مختلف المسابقات. ويتقاسم ليفركوزن حالياً الرقم القياسي مع بنفيكا البرتغالي، الذي حقق هذا الإنجاز بين عامي 1963 و1965، بقيادة الأسطورة أوزيبيو.

وكان ليفركوزن حطم الرقم القياسي لسلسلة من 43 مباراة بلا خسارة، المسجل باسم يوفنتوس الإيطالي، بين عامي 2011 و2012، والذي كان الأفضل لأحد فرق البطولات الخمس الكبرى في أوروبا.

وفي المباراة الأخرى، بالدور قبل النهائي، يستضيف أتالانتا الإيطالي فريق مارسيليا الفرنسي، فرص الفريقان في التأهل للنهائي متساوية، خاصة بعدما تعادلا في مباراة الذهاب التي أقيمت بفرنسا 1/1، حيث إن الفائز بمباراة الإياب، سيتأهل للنهائي، لمواجهة الفائز من مواجهة ليفركوزن وروما.

ويهدف أتالانتا للصعود لنهائي بطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، لكي تتاح له الفرصة للفوز بلقبين هذا الموسم، خاصة أنه سيواجه يوفنتوس في وقت لاحق من هذا الشهر، في نهائي كأس إيطاليا.

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