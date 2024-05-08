قمة مشتعلة بين «الملكي» و«البافاري» في «أبطال أوروبا»

المصدر: دبي - وام

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يحل بايرن ميونيخ الألماني «البافاري»، ضيفاً على «الملكي» ريال مدريد الإسباني، الليلة، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد «سانتياجو برنابيو» بمدريد.

وكان لقاء الذهاب، الذي جمع بين الفريقين الأسبوع الماضي على استاد «إليانز أرينا» بميونيخ، قد انتهى بالتعادل 2-2، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب، وتحديد الفريق المتأهل إلى النهائي المقرر إقامته على استاد «ويمبلي» بلندن، في الأول من يونيو المقبل. ويسعى ريال مدريد إلى استثمار إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، لتحقيق الفوز الذي يضمن له التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ18، في إطار طموحه بتحقيق لقبه الـ15، باعتباره صاحب الرقم القياسي الحالي «14 لقباً».

وفي المقابل، يطمح بايرن ميونيخ إلى تجاوز عقبة ريال مدريد، الذي أخرجه من البطولة في آخر 3 مواجهات جمعت بينهما، والتأهل للنهائي للمرة الـ12 في تاريخه. وسبق أن تأهل البايرن إلى نهائي البطولة 11 مرة، وفاز باللقب 6 مرات، ويسعى لمواصلة مسيرته بحثاً عن لقبه السابع. التقى الفريقان من قبل 27 مرة في البطولة القارية، فاز البايرن في 12 مباراة، وفاز الريال في 11 مباراة، وتعادلا 4 مرات.

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