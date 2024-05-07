باريس سان جرمان يستضيف دورتموند الليلة في إياب نصف نهائي «دوري الأبطال»

المصدر: دبي - وام

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يستضيف فريق باريس سان جرمان، الليلة، فريق بورسيا دورتموند الألماني في إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في اللقاء الذي يجمع بينهما في ملعب «حديقة الأمراء» في باريس. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بورسيا دورتموند على باريس سان جرمان بهدف أحرزه نيكلاس فولكروج في ملعب سيجنال ايدونا بارك.

ويسعى باريس سان جرمان لتحقيق التأهل إلى النهائي المرة الثانية في تاريخه بعد تأهله الأول في 2020.

وفي المقابل، يتطلع بورسيا دورتموند إلى استثمار فوزه ذهاباً، وتحقيق نتيجة تضمن له التأهل إلى النهائي المرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه باللقب في 1996، وخسارته النهائي أمام مواطنه بايرن ميونيخ في 2013.

وفي النسخة الحالية، التقى الفريقان في المجموعات مرتين، وفاز باريس سان جرمان ذهاباً 0-2، وتعادلا إياباً 1-1، وفاز دورتموند 1 - 0.

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