حكم مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد سيرتدي كاميرا على رأسه

المصدر: أ ف ب

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سيرتدي جاريد جيليت حكم مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز مساء الاثنين، كاميرا على رأسه كما اعلن مسؤولون في الدوري.

وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز بأن لقطات الكاميرا لن يتم بثها مباشرة، بل سيتم استخدامها كجزء من برنامج سيتم عرضه في وقت لاحق من العام يهدف إلى "تقديم مزيد من المعرفة والتعليم حول متطلبات التحكيم" في دوري الدرجة الممتازة.

سيرتدي جيليت جهازا مثبتا على الرأس والذي سيشكل جزءا من نظام اتصالات الحكام للمباريات الكبرى.

وتمت الموافقة على الاستخدام ولمرة واحدة للكاميرا من قبل المشرعين الرياضيين، ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب))، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وحكام مباريات المحترفين والأندية المعنية.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان "نود أن نشكر كريستال بالاس ومانشستر يونايتد على دعمهما لهذا المشروع".

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