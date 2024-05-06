الدوري الإنجليزي .. صراع الأمتار الأخيرة يشعل المنافسة على اللقب بين مانشستر سيتي وأرسنال

المصدر: وام

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مع تبقي جولتين على ختام مباريات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ما زال صراع الصدارة بين أرسنال، ومانشستر سيتي يتصدر المشهد، بعد ابتعاد ليفربول عن المشهد، اذ يتواجد ثالثا بفارق 5 نقاط عن أرسنال.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب بـ83 نقطة، مع تبقي مباراتين له بالجولتين الـ37، و38، أمام كل من مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في 12 مايو الجاري، ثم ايفرتون على ملعب الإمارات بالجولة الـ38 والأخيرة يوم 19 من الشهر نفسه.

ويحتاج أرسنال للفوز في مباراتيه المقبلتين مع انتظار تعثر مانشستر سيتي في أي من مبارياته الثلاث المقبلة، من أجل التتويج باللقب.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال في تصريحات صحفية " لم تتبق سوى جولتين على الختام، أنا سعيد للغاية لما حققه الفريق خلال الفترة الماضية، نريد أن نحقق انجازا كبيرا".

وأضاف " نحن أقرب إلى ما كنا عليه سابقا، ونأمل أن نتوج باللقب هذا الموسم".

وخاض أرسنال حتى الآن 36 مباراة فاز في 26، وتعادل في 5، وخسر في مثلها، وله 88 هدفاً، وعليه 28 هدفاً.

أما السيتي فتتبقى له 3 مباريات من بينها مؤجلة من الجولة 34، اذ يلتقي فولهام يوم 11 مايو على ملعب كرافين كوتاج، ثم توتنهام هوتسبير على ملعب توتنهام يوم 14 من الشهر نفسه “مؤجلة من الجولة 34”، يليها لقاء وست هام يوم 19 مايو أيضا على ملعب الاتحاد بالجولة الـ38 والأخيرة.

ويملك مانشستر سيتي حظاً أكبر من أرسنال في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بفضل مباراته المؤجلة أمام توتنهام، ففي حال فوز الفريقين بجميع مبارياتهم المتبقية ستكون الصدارة للسيتي بفارق نقطتين عن أرسنال.

وخاض السيتي حتى الآن 35 مباراة، فاز في 25، وتعادل في 7، وخسر في 3، وله 87 هدفاً، وعليه 33 هدفاً.

وقال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عقب فوز فريقه على وولفرهامبتون: "الفوز على وولفرهامبتون جعل الفريق يواصل الضغط على أرسنال المتصدر في الأسابيع الأخيرة من الدوري".

وشهدت الجولة الـ36 من المسابقة فوز أرسنال على بورنموث 3-0، وفوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون 5-1، فيما فاز ليفربول على توتنهام 4-2.

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