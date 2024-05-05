صلاح العائد يقود ليفربول إلى الفوز على توتنهام بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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قاد النجم المصري محمد صلاح، العائد الى التشكيلة الاساسية، فريقه ليفربول الى فوز عريض على توتنهام 4-2 الأحد، وذلك بتسجيله هدفا ومساهمته في اثنين في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم التي شهدت فوزا ساحقا لتشلسي على وست هام بخماسية نظيفة.

ورفع ليفربول رصيده الى 78 نقطة، ضامنا احتلال المركز الثالث على الاقل، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال المتصدر وأربع خلف مانشستر سيتي الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة، في حين بقي توتنهام في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

والخسارة هي الرابعة تواليا لسبيرز في الدوري.

على ملعب "انفيلد"، عاد صلاح الى التشكيلة الاساسية بعد ان جلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في المباراة الاخيرة ضد وست هام الاسبوع الماضي والتي شهدت مشادة كلامية بينه وبين مدربه الالماني يورغن كلوب لدى اشراك المصري في الدقيقة 79 وما رافقها من تصريحات مثيرة، لا سيما من الفرعون الذي قال خلال مروره في المنطقة المختلطة "ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت".

بيد ان كلوب اعتبر في مؤتمر صحافي الجمعة أن المسألة سويت نهائيا بينه وبين صلاح "لقد سويت الامور، لا مشكلة بيننا".

وفرض صلاح نفسه نجما للمباراة، اذ سجل هدفا وكانت له اليد الطولى في هدفين اخرين، ولم يحتسب له هدف سجله في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل.

بعد ان سدد صلاح في العارضة ثم في القائم في ربع الساعة الاول، نجح في افتتاح التسجيل بكرة رأسية اثر تمريرة رائعة عرضية من الهولندي كودي خاكبو (16).

ورفع صلاح رصيده الى 25 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 18 في الدوري المحلي.

واضاف ليفربول الهدف الثاني عندما سدد صلاح كرة زاحفة داخل المنطقة تصدى لها حارس توتنهام الايطالي غولييلمو فيكاريو من دون ان يلتقطها، ليتابعها الظهير الايسر الاسكتلندي اندي روبرتسون من مسافة قريبة داخل الشباك (45).

وحسم ليفربول النتيجة بكل كبير عندما عزز خاكبو تقدمه بالهدف الثالث من كرة رأسية اثر عرضية من هارفي ايليوت (50).

وسرعان ما اضاف ايليوت نفسه هدفا رائعا عندما سدد كرة لولبية سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى توتنهام بتمريرة من صلاح (60).

ورد توتنهام بهدف سجله البديل البرازيلي ريشارليسون اثر تمريرة عرضية من برينان جونسون في مرمى مواطنه اليسون (73).

ثم قلص الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون الفارق الى هدفين اثر تمريرة متقنة من ريشارليسون (77).



وتغلب برايتون على استون فيلا بهدف سجله البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 87 من ركلة جزاء تصدى لها الحارس السويدي روب اولسن لكن بيدرو نجح في اعادتها الى الشباك.

والخسارة هي الثانية لأستون فيلا صاحب المركز الرابع بعد سقوطه المفاجىء على ارضه امام اولمبياكوس اليوناني 2-4 في نصف نهائي مسابقة "كونفرنس ليغ" الخميس.

وعلى الرغم من سقوطه، صبت نتيجة توتنهام، منافسه الرئيسي على البطاقة الاخيرة لدوري ابطال اوروبا، في صالحه، فبات فيلا في حاجة الى الفوز في احدى مباراتيه الاخيرتين ليضمن المشاركة في المسابقة القارية الاهم الموسم المقبل، إذ يتقدم على سبيرز بفارق سبع نقاط مع مباراة أقل للأخير.

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